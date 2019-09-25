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أخبار العالم

إسرائيل تعتقل وزيرا من منزله .. داهمت بيته وفتشته فجرا.. صور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
إسرائيل تعتقل وزير
إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس الفلسطيني
محمد علي
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، باعتقال وزير شؤون القدس المحتلة لدى السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، ولم تكتفي بذلك، إذ تغولت وداهمت منزل محافظ القدس، عدنان غيث، وسلمت عائلته أمر استدعاء له، وفق ما ذكرت شبكة آر تي. 

واقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الهدمي في مدينة القدس، وقامت بتفتيشه، واعتقلته، كما داهمت منزل غيث، لكنها لم تتمكن من اعتقاله.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، في بيان له: "إن حملة الاعتقالات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال يوميا، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية شعبنا"​​​.

وأضاف الجاغوب: "أن اعتقال الهدمي، واقتحام منزل غيث هو ضمن مخطط طويل للاحتلال لتهويد المدينة وإعلان سيطرته عليها".

إلى ذلك، اقتحم المتطرف رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفي ديختر"، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن ديختر اقتحام المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وقام بجولة في ساحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة وضباط الاحتلال والقوات الخاصة.

وجدد المستوطنون صباح اليوم اقتحاماتهم للأقصى، عبر باب المغاربة.

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