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رياضة

تعليق نارى من مصطفى يونس على أداء فايلر مع الأهلي.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:12 ص
فايلر
فايلر
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حسن العمدة
أكد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، أن فايلر مدرب الفريق يقدم أشياء ليست بكرة القدم لكنها صحيحة.‏

وقال يونس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد مدرب يقدر ‏على صنع فريق في شهر أو شهرين، ومن يفهم كرة القدم سيعرف أنه لا يمكن تكوين فريق في يوم وليلة".‏

وأضاف: "فايلر لم يحفظ أسماء اللاعبين بعد، لكنه يفعل أشياء ليست في كرة القدم، لكنها صحيحة من وجهة نظري".‏

وتابع: "معجب ببدايته وطريقة مشاهدته لجميع اللاعبين، المدرب الناجح هو من يقيم الجميع بعينه ثم يضع مفاتيح اللعب".‏
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