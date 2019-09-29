تعليق نارى من مصطفى يونس على أداء فايلر مع الأهلي.. فيديو

أكد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، أن فايلر مدرب الفريق يقدم أشياء ليست بكرة القدم لكنها صحيحة.
وقال يونس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد مدرب يقدر على صنع فريق في شهر أو شهرين، ومن يفهم كرة القدم سيعرف أنه لا يمكن تكوين فريق في يوم وليلة".
وأضاف: "فايلر لم يحفظ أسماء اللاعبين بعد، لكنه يفعل أشياء ليست في كرة القدم، لكنها صحيحة من وجهة نظري".
وتابع: "معجب ببدايته وطريقة مشاهدته لجميع اللاعبين، المدرب الناجح هو من يقيم الجميع بعينه ثم يضع مفاتيح اللعب".
وقال يونس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد مدرب يقدر على صنع فريق في شهر أو شهرين، ومن يفهم كرة القدم سيعرف أنه لا يمكن تكوين فريق في يوم وليلة".
وأضاف: "فايلر لم يحفظ أسماء اللاعبين بعد، لكنه يفعل أشياء ليست في كرة القدم، لكنها صحيحة من وجهة نظري".
وتابع: "معجب ببدايته وطريقة مشاهدته لجميع اللاعبين، المدرب الناجح هو من يقيم الجميع بعينه ثم يضع مفاتيح اللعب".