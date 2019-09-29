تعليق نارى من مصطفى يونس على أداء فايلر مع الأهلي.. فيديو

أكد مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، أن فايلر مدرب الفريق يقدم أشياء ليست بكرة القدم لكنها صحيحة.‏



وقال يونس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا يوجد مدرب يقدر ‏على صنع فريق في شهر أو شهرين، ومن يفهم كرة القدم سيعرف أنه لا يمكن تكوين فريق في يوم وليلة".‏



وأضاف: "فايلر لم يحفظ أسماء اللاعبين بعد، لكنه يفعل أشياء ليست في كرة القدم، لكنها صحيحة من وجهة نظري".‏



وتابع: "معجب ببدايته وطريقة مشاهدته لجميع اللاعبين، المدرب الناجح هو من يقيم الجميع بعينه ثم يضع مفاتيح اللعب".‏