بعد تأكيد السيسي على حق المواطن في الدعم .. التموين تعلن موعد إضافة المواليد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه رفع مذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشان إضافة المواليد على البطاقات التموينية.. موضحا أنه بمجرد موافقة مجلس الوزراء على ما جاء في المذكرة سيتم إصافة المواليد على البطاقات التموينية بشكل فوري.



وأضاف وزير التموين، أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والتضامن الاجتماعي والمالية لتفعيل صرف الدعم إلى المواليد المضافة على البطاقات التميوينية منذ أكثر 7 أشهر ولم يتم الصرف لهم حتى الان.



وتوقع الوزير انتهاء كافة الإجراءات بشأن إضافة المواليد وصرف مقررات الدعم التمويني للمواليد قبل احتفالات السادس من أكتوبر المقبل.



وأوضح الوزير أنه تم إنذار حوالي 1.7 مليون مستفيد من الدعم بالحذف وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه يجري النظر في 680 ألف تظلم.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".



وتستقبل مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة طلبات تظلمات المواطنين من الحذف من البطاقات التموينية وفقا لمحددات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لشروط استحقاق الدعم.



وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لقبول تظلمات التموين خلال شهر سبتمبر الجاري وحتى نهاية أكتوبر المقبل.



الإجراءات الواجب اتباعها



يتقدم المواطن بمكتب التموين بتظلم مؤيد بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدونة.



يقوم مكتب التموين بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على النظام (موقع دعم مصر)، موضحا به (الرقم القومي - رقم المحمول - رقم البطاقة الذكية - نوع التظلم).



يقوم المكتب بإرسال تلك الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب التمويني إلى مديرية التموين على أن ترسل أسبوعيا إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها "سي دي".



المستندات المطلوبة:



أولا: تظلمات مرتبات حكومية عالية أو معاشات عالية



بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل لكل فرد مدرج أمامه مرتب حكومي عالٍ

برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يفيد بقيمة معاشه الشهري.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



ثانيا: تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر



شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة

صورة البطاقة التموينية



ثالثا: تظلمات استهلاك كهرباء عالية



بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري أو إحضار إيصالات الكهرباء لصاحب البطاقة تفيد متوسط استهلاكه الشهري

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها



رابعا: تظلمات استهلاك فاتورة محمول عالية



إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها



خامسا: تظلمات الحيازة الزراعية



شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من عدمه ومساحة الحيازة

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها



سادسا: تظلمات مصاريف مدارس عالية



شهادة معتمدة من المدرسة التي بها الأبناء توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



سابعا: تظلمات جمارك عالية



شهادة من مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك المدفوعة

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعليها.



ثامنا: تظلمات ضرائب عالية



شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا

- صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.