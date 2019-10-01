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أخبار العالم

لهذا السبب.. الجزائر تخفض الإنفاق العام

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:06 م
وزير المالية الجزائري
وزير المالية الجزائري
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رويترز
قال وزير المالية الجزائري محمد لوكال، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2 بالمئة في 2020، في تقليص سيكون الثاني على التوالي، مع مواجهة عضو منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" صعوبات للتأقلم مع تراجع في إيرادات الطاقة.

وأبلغ الوزير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة تستهدف أيضا سن ضرائب جديدة في مسعى لتقليص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، انخفاضا من هدف يبلغ 8 بالمئة للعام الحالي.
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