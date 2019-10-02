البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



يحضر العظة عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس كلمة روحية كما اعتاد أن يفعل أسبوعيا.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، زار أمس الثلاثاء، جامعة حلوان، بدعوة من رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم وذلك لتكريم قداسته وتوقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية والجامعة.



كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس.



رافق قداسة البابا وفد كنسي يتكون من نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



كما ضم الوفد المرافق لقداسة البابا تواضروس الثاني الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.