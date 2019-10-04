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فيديو جراف

فيديوجراف| مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم أمريكي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:01 م
شخصية صدام حسين في
شخصية صدام حسين في فيلم أمريكي جديد
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قسم الفيديوجراف
يجسد الفنان المصري سيد بدرية شخصية الرئيس العراقى الراحل "صدام حسين" فى فيلم أمريكى جديد.

وبرغم من الخلاف حول سياساته ومرور أكثر من 13 عاما على رحيله إلا أن الحديث لم يتوقف عنه حتى الآن.

وكان الرئيس "صدام حسين" يتمتع بشخصية قوية وحضور كبير وكاريزما عالية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي.
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