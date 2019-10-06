تعرف علي الفرق بين Credit card و Debit card

يختلط علي الكثير منا الأمر في التفرقة بين الCredit Card وال DebitCard، وفي هذا التقرير نوضح الفرق بين كل منهما.



Credit Card أو ما يعرف باسم بطاقة الائتمان يستطيع العميل من خلالها اقتراض مبلغ حتي حد معين من البنك يتم تحديده مع استخراج الكارت ويتم تسديد المبلغ في خلال فترة معينة تبدأ من وقت معين أيضا، ويمكن للعميل تسديد جزء من المبلغ خلال مدة معينة في حالة أنه لم يستطع تسديد كافة المبلغ الذي قام باقتراضه بواسطة هذه البطاقة، ويمكن للعميل استخدام البطاقة في الشراء من خلال الإنترنت.



أما DebitCard هي بطاقة يتم استخراجها للعملاء حتي يتمكنوا من التعامل علي حساباتهم لدي البنوك من سحب وإيداع وتعرف باسم "بطاقة الخصم المباشر"، وأيضا يمكن للعميل استخدام البطاقة في الشراء من خلال الإنترنت.

