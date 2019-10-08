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مرأة

بـ رفقة نمر.. عائشة بن أحمد فى إطلالة كاجول.. شاهد

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:35 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها برفقة نمر، عبر وسائل التواصل الاجتماعى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فى الصورة بإطلالة كاجول، وارتدت بلوزة أوف شولدر بأكمام طويلة وأبرزت عن جمال رشاقتها.

وتركت شعرها الذهبى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها، وأحمر شفاه باللون البيج، وارتدت نظارة شمسية.

ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط طويل باللون الذهبى لإكمال إطلالتها.

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