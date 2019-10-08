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رياضة

وقع على بياض.. مصادر: كهربا ينضم لـ الأهلى فى يناير لمدة 4 مواسم ونصف

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 04:14 م
كهربا
كهربا
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قسم الرياضة
رفضت إدارة الأهلي إعلان موقفها من صفقة محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خاصة أن اللاعب سيعود للقاهرة خلال ساعات بسبب فترة التوقف الدولي.

ورغم رفض الإعلان الرسمي للموقف من الصفقة، لكن مصادر خاصة بالأهلي كشفت عن أن اللاعب وقع فعليًا علي عقود تربطه بالقلعة الحمراء لمدة اربع مواسم ونصف تبدأ من يناير المقبل. 

وقالت المصادر إن التوقيع تم في البرتغال من خلال وسيط بين الطرفين بجانب أن كهربا وعكس كل ما يتردد لم يضع اي شرط في تعاقده أو حتي يتحدث في أي جانب مالي.

وأضافت المصادر أن كل ما تردد عن ان كهربا طلب الحصول علي 20 مليون في الموسم غير صحيح واللاعب وقع و«بصم» علي بياض مبديًا حسن النية في أنه شاري الأهلي وجماهيره ورغبته الأولي والأخيرة هي اللعب للقلعة الحمراء.

وأوضحت أن لجنة قانونية تتواصل مع المحامي السويسري مونتيري لحسم موقف اللاعب وقضيته المثارة في المحكمة الرياضية الدولية ومدي تأثر القلعة الحمراء بها حال شرائه في يناير وهي من سوف تحسم الأمر ولكن كل الأمور تؤكد أن كهربا بات على أعتاب الفريق الأحمر في يناير المقبل.

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