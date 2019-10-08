إندبندنت: محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حافة الانهيار

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن صفقة بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتت على شفا الانهيار بعد أن أخبرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبر الهاتف، بأن الاتفاق غير مرجح على الأغلب".



وقالت مصادر للصحيفة، اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار، إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، قال للمستشارة الألمانية إنه لن ينخرط في مفاوضات ببروكسل.



وأضافت المصادر أنه يمكن إسقاط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون بن، فيما قال أمبر رود، إن دوانينج ستريت غاض ويائس، كما أن رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، اتهم بوريس جونسون بأنه "لعب لعبة لوم غبية".

