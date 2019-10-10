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فن

لابسين مخالف.. تامر حسني يسخر من نصر محروس بهذه الطريقة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تذكر الفنان تامر حسني ذكرياته مع المنتج نصر محروس ونشر صورة برفقته على حسابه الشخصي عبر موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" في خاصية "الاستوري".

وعلى تامر على الصورة قائلا: " مش عارف ليه كل ما ببص لشكلنا في الصورة دي انا والاستاذ نصر محروس بحس ان احنا كنا متعاقبين في الفصل عشان جايين المدرسة لابسين مخالف مع اننا كنا بناخود جايزة افضل مطرب و افضل منتج في الشرق الاوسط.

من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، الذي يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.
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