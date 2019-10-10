سمير غانم وهاني مهنا في عزاء طلعت زكريا بالحامدية الشاذلية.. صور

حرص الفنان مجدى فكرى، عهدى صادق، الموسيقار هانى مهنا، ودنيا عبد العزيز، أحمد بدير، وصلاح عبد الله، على المشاركة فى عزاء الفنان طلعت زكريا المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين، ويتلقى العزاء العزاء نجل الراحل، كما تتلقى السيدة شرين المنزلاوى زوجته السابقة عزاء السيدات.



كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفى الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.



كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.