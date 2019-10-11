Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب محمد صلاح.. عارضة الأزياء تتخلى عن العري على غلاف GQ.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أجبر المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو، على ارتداء فستان وذلك على غير عادتها، على غلاف مجلة GQ البريطانية.

وظهر محمد صلاح في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهناك إحدى السيدات تحتضنه من ظهره.

وعلى غير العادة ارتدت عارضة الأزياء فستانا كاملا دون الظهور عارية على غلاف مجلة GQ البريطانية، حيث كانت كثيرة الظهور شبه عارية على غلاف المجلة ذاتها، منها صورة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعن الفتاة التي تحتضن محمد صلاح فهي العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو، والتي يقترن اسمها بالعلامة التجارية المعروفة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في 17 عرضا من عروضها.

وولدت البرازيلية يوم 11 أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية

عارضة أزياء برازيلية.. تعرف على فتاة احتضنت محمد صلاح علي غلاف مجلة GQ

شاهد.. تعليق وكيل محمد صلاح على صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية

جمهور محمد صلاح يفتح النار عليه بعد غلاف GQ.. تفاصل

شبه عارٍ.. رونالدو يسبق محمد صلاح في غلاف مجلة GQ.. شاهد

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة احتفال 3 حكام بفوز الأهلى بـ درع الدوري

#لازم_نجيب_حق_قمر.. مجرم هارب يشوه وجه فتاة بـ مطواة في المطرية.. صور

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب

من أنامل مصمم عالمي.. نانسي عجرم بفستان ساحر في القاهرة

في غاية الخطورة.. احذر عند سماع 4 صفارات بسيارتك

مفاجأة..عقد حسين السيد مع الأهلي ينتهي 2022

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مأساوي.. اشتكته إلى مديره فانتقم منها بأسوأ طريقة ممكنة.. صور

بـ بنطال مقطع.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح