بسبب محمد صلاح.. عارضة الأزياء تتخلى عن العري على غلاف GQ.. شاهد

أجبر المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو، على ارتداء فستان وذلك على غير عادتها، على غلاف مجلة GQ البريطانية.



وظهر محمد صلاح في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهناك إحدى السيدات تحتضنه من ظهره.



وعلى غير العادة ارتدت عارضة الأزياء فستانا كاملا دون الظهور عارية على غلاف مجلة GQ البريطانية، حيث كانت كثيرة الظهور شبه عارية على غلاف المجلة ذاتها، منها صورة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وعن الفتاة التي تحتضن محمد صلاح فهي العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو، والتي يقترن اسمها بالعلامة التجارية المعروفة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في 17 عرضا من عروضها.



وولدت البرازيلية يوم 11 أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل.