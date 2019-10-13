لدراسة الصينية.. مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس يعلن عن منح لفصل دراسي كامل

أعلن مركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس عن وجود منح دراسية لمدة فصل دراسي اعتبارا من ١ مارس ٢٠٢٠ حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٠ بشرط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الـ hsk والـ hskk من كونفوشيوس جامعة عين شمس.



وأوضح مركز كونفوشيوس، في بيان اليوم، الأحد، أنه على من يريد الحصول على هذه المنحة سرعة التسجيل لامتحان الـ hsk الذي سيعقد يوم ١٦ نوفمبر القادم بمركز كونفوشيوس جامعة عين شمس، لافتا إلى أن آخر ميعاد للتسجيل هو ٢٠ أكتوبر 2019.



ومركز كونفوشيوس بجامعة عين شمس أطلق الركن الثقافي الصيني الأسبوعي، وهو عدد من الأنشطة الثقافية الصينية ليمارس فيها الطلاب بعض العادات الصينية كالطبخ وتعلم العقدة الصينية وقص الورق الصيني والشطرنج الصيني.