قائمة نارية.. تعرف على المشاركين من الاتحاد السعودي في رالي القصيم 2019



وبخلاف هؤلاء، سيشارك أيضًا مجموعةٍ من السائقين السعوديين الذين أثبتوا أنفسهم في الراليات الصحراوية؛ مثل عيسى الدوسري وأحمد الشقاوي ومُطير الشمَّري.



كما ظهر في القائمة أسماء لسائقين عرب وأجانب، ممن استغلوا فُرصة قُرب موعد رالي القصيم من موعد رالي داكار – السعودية 2020 من أجل التعرُّف على طبيعة المسارات السعودية، حيث سيُشارك السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال في سيارة فورد “أف 150 – إيفو”، والسائق المصرية يارا شلبي في سيارة نيسّان، كما سيُشارك السائقان الكُويتي مُحمَّد الظفيري والإماراتي عبد اللـه حريز.



أما في فئة “تي3” للعربات الصحراوية المكشوفة الخفيفة “باغي”، فيتقدَّمها السعودي صالح السيف في مركبة “كان – آم” من طراز “مافريك أكس 3″، حيث سيُواجه 12 سائقًا سعوديًا آخرًا؛ ثلاثةٌ في مركبات ياماها، وواحدٌ في مركبة بولاريس وثمانيةٌ في مركبات “كان – آم”.



في فئة “تي 4” الخاصَّة بالشاحنات، فلن يُشارك بها سوى سائقٌ واحد، السعودي إبراهيم المُهنّا، الفائز بلقب رالي حائل الدولي في فئته 2014، بشاحنة مرسيدس، يُعاونه الملّاح الإماراتي علي حسن عُبيد، والمُساعِدان أُسامة السند ورائد أبوذيب، إذ ينوي المُهنّا المُشاركة في داكار 2020 في هذه الفئة الفريدة من نوعها بالنسبة للراليات العربية.



وبالانتقال لفئة الدرّاجات النارية، ينوي الدرّاج الإماراتي مُحمَّد البلوشي تجربة درّاجته الجديدة “كاي تي أم 450 رالي”، وذلك بعد تحقيقه الفوز بلقب هذه الفئة في باها الأردن مُؤخرًّا، كما سيُشارك 14 درّاجًا سعوديًا، والإماراتي عبد اللـه بن دخان على درّاجة ياماها، والنيوزيلندي فيليب واتسون والبريطاني أنتوني كينغ.



قائمة الدراجات

أما في فئة الدرّاجات رُباعية العجلات “كوادز”، تضم القائمة الدرّاج السعودي عبد المجيد الخُليفي، الفائز عدة مرات بلقب هذه الفئة في رالي حائل الدولي، على درّاجة ياماها، حيث يُعتبَّر من المُحنكِّين في فئة “كوادز”، وحقق الفوز بهذه الفئة في آخر ستّ نُسخ من رالي حائل، ثلاثٌ منها على درّاجة كاوازاكي ومثلها على درّاجة ياماها، لكن هذا لا يعني أن الأمور ستكون سهلةً أمامه، مع تحدِّيات القيادة في منطقة بريدة الجديدة عليه، ومُواجهة مُنافسين جُدُد، ومن أبرز هؤلاء المُنافسين الدرّاج الخبير سُلطان المسعود، وعبد السلام حمام ويوسف النمسي.



يُعتبر رالي القصيم الجولة الثانية من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حيث يتبَّقى بعدها ثلاث جولات تُقام الثالثة ما بين الرابع والتاسع من (نوفمبر) المُقبل، والرابعة ما بين 27 و 30 من (نوفمبر)، والخامسة ما بين 12 و 14 (ديسمبر).



ستبدأ المُنافسات في رالي القصيم 2019 مع مرحلةٍ استعراضيةٍ قصيرة طولها 3.55 كيلومتر في بريدة، مساء يوم الخميس، يليها المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت بطول إجمالي 347.80 كيلومتر، بينما تبلغ المسافة الإجمالية للرالي مع مراحل الوصل 548.80 كيلومتر.



يُقام هذا الرالي بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بدعم من الهيئة العامة للرياضة ورعاية عبد اللطيف جميل.

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد الله الفيصل عن قائمةً قويةً – كمًّا ونوعًا – من المُشاركين في رالي القصيم 2019 الذي سيُقام نهاية الأسبوع الجاري، من الفترة 17 أكتوبر ولغاية يوم السبت 19 أكتوبر، وضمت القائمة 63 مُشاركًا في فئة السيارات، وشاحنةً واحدةً، و 18 درّاجةً نارية، و ثماني درّاجات نارية رُباعية العجلات “كوادز”، حيث يُشكِّل الرالي الجولة الثانية من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.تضمنت القائمة مزيدًا من التفاصيل حول نوعية المُشاركات، إذ تنوعت الفئات في السيارات بين الفئة النموذجية “تي 1” والإنتاج التجاري “تي 2” والعربات الصحراوية المكشوفة “تي 3″، كما سيُشارك في جولة رالي القصيم نجم الراليات الصحراوية العالمية السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي مع فريق “أوفر درايف للسباقات” في سيارة تويوتا هايلوكس علمًا بأنه أنهى قبل أيامٍ قليلةً رالي المغرب، الجولة الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة، في المركز الخامس، ورابعًا في الترتيب العام النهائي لموسم 2019.إلى جانب ذلك، سيُشارك السائق السعودي ياسر بن سعيدان، أحد الأسماء دائمة الظهور في الراليات الصحراوية العالمية، والحاصل على المركز الأول في رالي عسير في سيارة ميني “أول 4 رايسينغ”، بينما سيحُّل السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسِّمي ضيفًا على السعوديين، في سيارته بيجو “3008 دي كاي آر”، مما يعدنا بمُنافسةٍ مفتوحةٍ على مصراعيها للظفر بلقب الرالي.