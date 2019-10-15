انطلاق نموذج المؤتمر الدولي للسكان للشباب بالقاهرة ..غدا

ينطلق غدا وعلى مدى يومين نموذج للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب بتنظيم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويجمع المؤتمر أكثر من ٢٠٠ شاب من ٥٣ دولة من جميع أنحاء العالم حيث يمنح المؤتمر فرصة لمحاكاة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التاريخي الذي اقيم في القاهرة في عام ١٩٩٤ حيث شهد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية اعتماد برنامج العمل من قبل ١٧٩ دولة.



كما يهدف المؤتمر إلى جمع أفكار الشباب الفريدة من أجل النهوض ببرنامج العمل الخاص بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتسليط الضوء على دور الشباب في العمل مع حكوماتهم لضمان التنفيذ الكامل والمعجل لاجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والموجود ضمن أهداف التنمية المستدامة. في النهاية، حيث سيمنح المؤتمر المشاركين الشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار.



وسيتألف المؤتمر الذي يستمر يومين من جزء أكاديمي وجزء إبداعي، مما يؤدي في النهاية إلى التزامات الشباب نحو التنفيذ الكامل لبرنامج العمل بحلول عام ٢٠٣٠.



كما يركز الجزء الأكاديمي على ثلاثة مجالات رئيسية؛ الصحة الإنجابية للشباب والمراهقين والمساواة بين الجنسين والممارسات الضارة ضد الفتات والنساء والبيانات والعائد الديمغرافي.



ومن خلال المناقشة، سوف يتوصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات المتفق عليها في نهاية اليوم حيث ستوفر التوصيات بناء عناصر أساسية للوثيقة الختامية التي ستصدر في نهاية المؤتمر.



أما اليوم الثاني، فسيركز على التعلم الإبداعي، حيث سيحول المشاركون التوصيات إلى أشكال إبداعية من خلال خمس ورش عمل حول المسرح والفن والسينما والرقص ووسائل التواصل الاجتماعي.



كما سيتم عرض النتائج الإبداعية لنموذج الشباب للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في قمة نيروبي في نوفمبر، الذي سيحيي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية.