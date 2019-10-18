كنز علي بابا .. مكاسب يوفنتوس منذ مجيء كريستيانو رونالدو

منذ وصول الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق الإيطالي يوفنتوس تحول إلى منجم الذهب يحصد منه مسئولو النادي كل يوم مكاسب هائلة وغير مسبوقة منذ أن ارتدى الفتى البرتغالي الأسطوري قميصه.



وكان رونالدو قد انتقل إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 في صفقة بلغت إجماليها 112 مليون يورو، وتعد هي الصفقة الأغلى في تاريخ السيدة العجوز كما يحصل اللاعب على الراتب الأكبر في الكالتشيو بنحو 30 مليون يورو سنويا تقريبا.



وبلغة الأرقام، نجد أنه منذ وصل رونالدو في صيف عام 2018 إلى يوفنتوس باع النادي أكثر من مليون قميص يحمل اسم ورقم اللاعب.



وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن كل شيء يلمسه رونالدو يتحول إلى ذهب، فقد باع النادي تحديدًا مليون و315 ألف قميص منذ وصول اللاعب، بقيمة 130 يورو للقميص الواحد، بمجموع نحو 130 مليون يورو.



ولا يتوقف تأثير رونالدو على بيع القمصان فقط، فقد زادت إيرادات يوفنتوس من عقود الرعاية والإعلانات منذ وصول اللاعب من 86.8 مليون يورو إلى 108.8 مليون، بزيادة نحو 22 مليون يورو، كما زاد عدد أنصار النادي حول العالم 38 مليون مشجع، ليصل إلى 423 مليونًا، وفقا لدراسة أجرتها شركة "نيلسن" الرياضية في 45 دولة، وهذا سمح ليوفنتوس بالصعود ثلاثة مراكز في أكثر الأندية جماهيرية حول العالم ليرتقي من المركز الحادي عشر إلى الثامن.



أضف إلى ذلك أن المليون قميص التي تم بيعها تضع يوفنتوس في المركز العاشر في أوروبا في تصنيف مبيعات القمصان (النادي الإيطالي الوحيد الذي يتسلل إلى المراكز العشرة الأولى)، وهي قائمة تقود مانشستر يونايتد، مع بيع ما يقرب من خمسة ملايين قميص، تليها ليفربول، مع ما يقرب من أربعة ملايين وبايرن ميونيخ، مع 3.5 مليون، وفي المركز الرابع ريال مدريد، مع 2.9 مليون وخامس برشلونة، مع 2.7 مليون.



ويذكر أن رونالدو قد كلف خزينة يوفنتوس 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونًا مصاريف إضافية، كما أنه تسبب بسبب راتبه الكبير في زيادة إنفاق النادي على اللاعبين من 233 مليون يورو إلى 301 مليونًا.