مستثمر مصر بالسويد يبحث مع وزارة التجارة آليات جديدة لتسويق منتجاتنا بالخارج

استقبل عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة رجل الأعمال المصري "هاني الصيرفي" مدير ومؤسس شركة الصيرفي بالسويد لمعالجة وتوريد الاخشاب، وأحد خبراء مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والذي اقترح أثناء جلسات المؤتمر إنشاء شركات للتحصيل والتسويق الجيد للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، خاصة وأن مصر تمتلك الأدوات اللازمة لذلك.



وخلال اللقاء، وجه الصيرفي خالص شكره إلى نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تنظيمها لمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" ودعوته هو وعدد من المستثمرين المصريين في الخارج، للعودة إلى مصر مرة أخرى للاستثمار بها.



وأشاد بحرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء مصر في الخارج، للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية على وعي بالتحديات وسبل مواجهتها.



وأوضح الصيرفي أنه ناقش مع وفد وزارة الصناعة والتجارة، والمؤلف من المهندس أحمد طه برعي مساعد أول الوزير لشئون الصناعة، وليلى عادل مدير قطاع الأثاث، ونسرين رفعت رئيس قطاع الصناعات الهندسية، آليات التسويق الجيد للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.



ولفت إلى أنه لابد من تعديل سياسات هيئة تنمية الصادرات، لضمان تسويق المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية في أفضل صورة، مشيدًا بمناخ مصر الاستثماري الهائل الذي يوفر فرص كبيرة لكل مستثمر، إذ أن هناك العديد من التسهيلات التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.



وأضاف الصيرفي أنه ناقش أيضا أداء الأسواق المصرية وتحديدا في صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب، وطالب بضرورة منع محتكري توريد الأخشاب من السيطرة على السوق، معربًا عن سعادته بدعوة وفد وزارة التجارة والصناعة له للمشاركة في معرض الأثاث الذي تنظمه الوزارة أول ديسمبر المقبل، ليكون هو حلقة الوصل مع عدد من المصانع السويدية لتعريفهم بمقومات السوق المصري.



كما أوضح الصيرفي أنه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل بالسويد عن السوق المصري ومنتجاته، مشيرا إلى أنه قدم للهيئة السويدية طلبا بتنظيم هذه الورش، كونها الجهة التي تملك كافة بيانات المستثمرين في السويد ما قد يمكّن من دعوتهم جميعًا لحضور هذه الورش.



وقال رجل الأعمال هاني الصيرفي، في ختام اللقاء، إنه أبدى لوفد وزارة التجارة والصناعة رغبته في تصدير منتجات مصرية لدول في أفريقيا مثل السنغال وليبيريا وكينيا وغيرها، مشيرا إلى أنه أوضح حاجته لمنتجين للألومنيوم والسيراميك والكهرباء، ووعده الوفد باختيارهم ثم إبلاغه بهم أثناء تواجده في مصر.



وفي سياق آخر، قام رجل الأعمال المصري "كرم خليل" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات الفندقية الأمريكية بولاية نيويورك، وأحد خبراء مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بزيارة أحد المصانع المصرية الكبرى للمنسوجات، بصحبة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارتي الهجرة والتخطيط بصدد تنظيم المؤتمر.



وخلال الزيارة، وجه خليل الشكر لوزيرة التخطيط على مرافقته في هذه الزيارة، وأكد أنه شعر بالفخر لما وصلت إليه صناعة النسيج في مصر، مطالبًا المستثمرين المصريين بالخارج بالاستفادة من الخامات والمنتجات المصرية والترويج لها لأنها تتمتع بجودة عالمية.



كما وجه خليل كل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقباله وفد المستثمرين المصريين بالخارج، المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، وتأكيده حاجة مصر لكل سواعد أبنائها في الخارج، ووجه شكره كذلك إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تنظيم المؤتمر من أجل خلق تفاعل مباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج.