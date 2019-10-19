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رياضة

أهلي 2003 يفوز على طنطا 5 – 1 في بطولة الجمهورية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فوزًا كبيرًا على مضيفه طنطا، بنتيجة ٥ – ١، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب طنطا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

افتتح ميدو نبيل التسجيل للأهلي من ركلة جزاء، وتعادل طنطا بعدها لينتهي الشوط الأول بنتيجة ١ – ١.

وفي الشوط الثاني أضاف عمرو توفيق الهدف الثاني للأهلي، ثم سجل ميدو نبيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي، وأضاف بعدها يوسف نوفل وأحمد داوود الهدفين الرابع والخامس لينتهي اللقاء لفوز كبير للأهلي بنتيجة ٥ – ١.

بهذه النتيجة واصل الأهلي نتائجه القوية منذ بداية الموسم وحافظ على سجل انتصاراته المتتالية، حيث رفع رصيده إلى ١٦ نقطة، جمعهم من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وأخيرًا على طنطا ٥ – ١، مسجلًا ١٤ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.
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