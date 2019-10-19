تعاون بين وزارة الشباب وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للترويج للسياحة الداخلية

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه في إطار التعاون بين وزارة الشباب تقوم حاليا كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بتصميم تطبيق يمكن تحميله مجانًا على الهواتف الذكية يساعد في الترويج للسياحة الداخلية وهو المشروع الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتحت إشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة ضمن خطة عمل شاملة تقوم بها الجامعة وتستهدف من خلالها تسخير العلم فى خدمة المجتمع بما يواكب التطور الكبير فى مجالات تكنولوجيا المعلومات ومفردات العصر الحديث.





وصرح الدكتور هاني حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأن التطبيق خاص بالرحلات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ضمن برامجها المتنوعة للترويج للمقاصد السياحية داخل مصر.





وأشار الدكتور حرب الى أنه يجرى الآن التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ هذا التطبيق وتدريب بعض العاملين في الوزارة على طريقة استخدامه لمساعدتهم في انجاز عملهم على أكمل وجه وخاصة فى تطوير آليات حجز الرحالات التي يتم الإعلان عنها للشباب الى جانب توفير كافة المعلومات حتى يتمكن الشباب من الحصول على أعلى مستوى من الاستفادة فى هذه الرحلات .





وذكر الدكتور هاني حرب أيضا أن هذا التطبيق يساعد الشباب داخل مصر فى الاستعلام عن الرحلات التي تطلقها وزارة الشباب وبالتالى يستطيع حجز اسمه فى هذه الرحلات بعد تحميل التطبيق على هاتفه المحمول.



