Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الشوط الأول .. تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والداخلية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:16 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
حسن العمدة
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع الداخلية، المقامة على ملعب السويس الجديد في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.

بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من، محمود شكري وطارق سامي وخالد الحسيني وأحمد حاتم ومحمد جمال وحسني زكي وعاشور الأدهم وجاكوب ومحمد عادل وشادي حسين وأحمد حسني.

بدأت المباراة هادئة وحاول كل فريق تنظيم هجمات على مرمى الخصم، وسيطر سيراميكا كليوباترا الفترة الأطول على الأحداث.

شهدت الدقيقة ٢٥ التغيير الاضطراري الاول لنادي سيراميكا كليوباترا بنزول ضياء قنديل في وسط الملعب بدلا من محمد عادل الذي تعرض للإصابة في الدقيقة ٢٤.

شهدت الدقيقة ٢٩ أولى الهجمات الخطيرة لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد أن استغل النيجيري جاكوب سرعته وانطلق ناحية مرمى محمد صبحي حارس الداخلية ولكنه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في يده.

وفي الدقيقة ٤٥ لاحت فرصة التسجيل لنادي سيراميكا كليوباترا مرة اخرى، بعدما أرسل ضياء محمد كرة عرضية من الجانب الأيمن وجهها جاكوب برأسه إلى أحمد حسني داخل منطقة الستة، الذي سددها فوق العارضة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يفوز على الحمام برباعية في معسكر الإسكندرية

تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية

ترشيحاتنا

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ200 ألف جنيه والتسليم فوري.. تعرف على التفاصيل

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن الإفراج عن الشباب المحبوسين

الأزمة قائمة | الجونة يواصل تدريباته| والأهلى يتمسك برفض اللعب | صور

محمد صلاح يترقب موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

نالت إعجاب الرئيس.. ساقية المنقدى قلعة صناعة الصدف بالمنوفية.. فشل الصينيون في تقليدهم

إنشاء أول مدرسة مصرية يابانية بتكلفة 23 مليون جنيه في الوادي الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استولت على سيارتها ودمرتها .. سيدة أمريكية تعيش مع 320 فأرا

آخرهن ديانا حامد.. فتيات حملن لقب ملكة جمال مصر.. مين الأجمل.. صور

شاهد.. أمريكية بلا قلب تعترف بسكب الماء المغلي على طفل.. والسبب محزن