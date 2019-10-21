الشوط الأول .. تعادل سلبي بين سيراميكا كليوباترا والداخلية

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع الداخلية، المقامة على ملعب السويس الجديد في افتتاح مباريات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.



بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من، محمود شكري وطارق سامي وخالد الحسيني وأحمد حاتم ومحمد جمال وحسني زكي وعاشور الأدهم وجاكوب ومحمد عادل وشادي حسين وأحمد حسني.



بدأت المباراة هادئة وحاول كل فريق تنظيم هجمات على مرمى الخصم، وسيطر سيراميكا كليوباترا الفترة الأطول على الأحداث.



شهدت الدقيقة ٢٥ التغيير الاضطراري الاول لنادي سيراميكا كليوباترا بنزول ضياء قنديل في وسط الملعب بدلا من محمد عادل الذي تعرض للإصابة في الدقيقة ٢٤.



شهدت الدقيقة ٢٩ أولى الهجمات الخطيرة لنادي سيراميكا كليوباترا، بعد أن استغل النيجيري جاكوب سرعته وانطلق ناحية مرمى محمد صبحي حارس الداخلية ولكنه سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في يده.



وفي الدقيقة ٤٥ لاحت فرصة التسجيل لنادي سيراميكا كليوباترا مرة اخرى، بعدما أرسل ضياء محمد كرة عرضية من الجانب الأيمن وجهها جاكوب برأسه إلى أحمد حسني داخل منطقة الستة، الذي سددها فوق العارضة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.