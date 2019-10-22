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مرأة

نتائج مذهلة .. شاهد ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 3 فنجان قهوة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد القهوة الافضل والاهم بالنسبة للكثير من الاشخاص، لذا قدم الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب، أخبار سارة لمحبي القهوة
القهوة، مؤكدا ان تناول من 3-5 فنجان يوميا لقهوة مفيدة للقلب.

واوضح استاذ القلب، ان الأبحاث الطبية العلمية الحديثة تؤكد منافع القهوة الصحية وهي :

تطيل العمر
تمنع أزمات القلب وجلطات الشرايين
تساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ
وقاية من تليف الأعصاب والالزهايمر والعته المبكر
تمنع سرطان الثدي والقولون
مفيدة للكبد وتمنع سرطان الكبد
مفيدة لمرضي السكر
تعالج الاكتئاب
تعالج جفاف العين
وتساهم في الوقاية من بعض العدوي الميكروبية المستعصية
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