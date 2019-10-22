غرق الشوارع بمدينة نصر.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو من منطقه مدينة نصر لسقوط سيول بها أدت الى غرق الشوارع بالكامل.كما يشهد الطقس اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من حدوث تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة واحتمالية سقوط أمطار.