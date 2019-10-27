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فن

أحمد فهمي ينشر صورته بصحبة والدته

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:51 ص
احمد فهمى ووالدته
احمد فهمى ووالدته
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محمد بدران
شارك أحمد فهمي جمهوره بنشر صورة تجمعه بوالدته عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أحمد فهمي وهو يحتضن والدته خلال حفل زفافه الذي أقيم مؤخرا وعلق على الصورة قائلًا "أمى".

يذكر أن آخر أعمال فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".

المسلسل تدور أحداثه حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه.
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امى❤️❤️

A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on

أحمد فهمي ينشر صورته بصحبة والدته
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