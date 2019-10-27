تونسي يهشم رأس زوجته ويدهسها بسياراته .. تفاصيل صادمة

في جريمة تقشعر لها الأبدان، قتل شاب تونسي مقيم بألمانيا زوجته بدم بارد وبطريقة بشعة.



ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، دهس الزوج الذي انعدمت من قلبه كل معاني الرحمة زوجته بالسيارة وهشم رأسها في أحد شوارع ليمورج بألمانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجريمة البشعة التي وقعت أمس السبت كانت نتاج خلافات عائلية بين الزوج وزوجته.



وأوضحت أنها لم تكن المرة الأولى التي يعتدي فيها الزوج على زوجته.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو الجريمة التي اظهرت وحشية الجاني الذي اخرج مطرقة او آلة حادة وشرع في تهشيم راس زوجته في الشارع.