Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم ربيع: الإخوان كذبوا على الله ورسوله ويحتاجون لحجر صحي .. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:01 م
إبراهيم ربيع، الباحث
إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية
Advertisements
عمرو ممدوح
قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن الإخوان كذبوا على الله ورسوله، مشيرا إلى أن الإخوان يكذبون باسم الدين ويضللون الناس بآيات القرآن التي يفسرونها على أهواءهم.

وأضاف ربيع، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أعضاء جماعة الإخوان تم احتلال عقولهم ويحتاجون لحجر صحي لمعالجتهم نفسيا.

وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تلعب على عاطفة المصريين، وأن الشعب المصري مرهف المشاعر، ويتم تسويق الأحداث بطريقة تثير المواطنين.

وأكد إبراهيم ربيع، أن هناك من يحلم بسقوط مصر، مشيرا إلى أن التحالف المصري السعودي الاماراتي يواجه المشروع العثمانلي للخلافة الاسلامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قيادي إخواني: المرأة الإخوانية أكثر عدوانية من الرجل لهذا السبب.. فيديو

قيادي إخواني سابق: تنظيم السيدات داخل الجماعة أخطر من الرجال

إبراهيم ربيع: الإخوان اعتمدت أسلوب القتل من أجل التمكين وصنعت تاريخا موازيا لإجرامها

باحث: جماعة الإخوان الإرهابية تختلق أحداثا وتحترف تزييف الوعي..فيديو

باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان رمز الانتهازية والكذب وتزييف الحقائق.. فيديو

باحث: أبو بكر البغدادي الابن البار لجماعة الإخوان الإرهابية ..فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الخطيب يغادر إلى فرنسا خلال ساعات لتحديد موقف التدخل الجراحي

تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق.. السكة الحديد ترد بقوة على وسائل الإعلام

صدمة فى إنبي .. إصابة نجم الفريق بقطع في الرباط الصليبي .. تفاصيل

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

مصيبة .. تعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة سعد الحريري.. شاهد

تعليق جرىء من نبيل الحلفاوي على حادث شهيد تذكرة القطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور