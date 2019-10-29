إبراهيم ربيع: الإخوان كذبوا على الله ورسوله ويحتاجون لحجر صحي .. فيديو

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، إن الإخوان كذبوا على الله ورسوله، مشيرا إلى أن الإخوان يكذبون باسم الدين ويضللون الناس بآيات القرآن التي يفسرونها على أهواءهم.



وأضاف ربيع، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن أعضاء جماعة الإخوان تم احتلال عقولهم ويحتاجون لحجر صحي لمعالجتهم نفسيا.



وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تلعب على عاطفة المصريين، وأن الشعب المصري مرهف المشاعر، ويتم تسويق الأحداث بطريقة تثير المواطنين.



وأكد إبراهيم ربيع، أن هناك من يحلم بسقوط مصر، مشيرا إلى أن التحالف المصري السعودي الاماراتي يواجه المشروع العثمانلي للخلافة الاسلامية.

