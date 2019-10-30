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ديني

حكم تأخير صلاة العصر وأداؤها بعد المغرب .. البحوث الإسلامية يجيب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:11 م
صلاة العصر
صلاة العصر
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عبد الرحمن محمد
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه : " ما حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب وكيفية صلاة العصر؟ ".

ردت اللجنة قائلة: يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان . ومن فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناسى إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم فى صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

حكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولم يصل الظهر
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترتيب الصلوات كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء؛ ترتيب واجب، ولا يسقط -كما يقول أهل العلم- إلا بنسيانه، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « حكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولكنه لم يكن صلى الظهر ؟»، أن الذي لم يصل الظهر عليه أن يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي العصر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا، يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي بعدها العصر، ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر فإنه يصليها بنية الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر؛ مراعاة لهذا الترتيب الواجب، ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أم الظهر؟، وإنما يدخل ويصلي الظهر ثم يصلي العصر.

وتابع : إن إعادة العصر من أجل الترتيب مستحب فقط وليس واجبًا.
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