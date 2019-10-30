Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر وليبيريا وديا في برج العرب.. 7 نوفمبر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:18 م
مصر وليبيريا
مصر وليبيريا
Advertisements
نور عادل
أعلن الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم ٧ نوفمبر المقبل.

وطلب الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني خوض ودية يوم ٧ نوفمبر من أجل تجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرا في سبيل الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال مدير المنتخب أن مباراة ليبيريا ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية ، مشيرا إلى أن منتخب ليبيريا هو المتاح في هذه الفترة الحالية لمواجهة منتخب مصر خارج الأجندة الدولية بينما جميع المنتخبات الأخرى منشغلة بالتجهيز لخوض مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

وسبق للمنتخب الوطني مواجهة نظيره الليبيري ٤ مرات جميعها في تصفيات كأس العالم حيث كان الفوز من نصيب المنتخب المصري مرتين بنتيجة ٢-٠ في تصفيات كأس العالم ١٩٩٠، وفوز بنتيجة ٥-٠ في تصفيات كأس العالم ١٩٩٨، وخسر منتخبنا مرتين بنفس النتيجة ١ صفر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. منتخب مصر يواجه كينيا وجزر القمر 14 و18 نوفمبر بتصفيات إفريقيا

منتخب مصر يواصل التدريب لليوم الثالث استعدادا لمباراة بتسوانا..صور

المنتخب يتوجه إلى برج العرب لملاقاة بوتسوانا.. الاثنين

مصر وبوتسوانا .. بداية مرحلة جديدة بطموحات عريضة

مدرب منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المعسكر المقبل

طلب جديد من حسام البدري بشأن المنتخب

ترشيحاتنا

وصفت الركاب بـ الرعاع.. طرد ممثلة شهيرة من طائرة خلال سفرها إلى إسرائيل.. فيديو وصور

حريق حديقة الحيوان .. مصدر أمني : شب في حشائش وتم السيطرة عليه

مش انا اللى اخترت لوني ولا شكلي.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

أم تستغل طفلها في تهريب المخدرات لصديقها المسجون.. ما فعلته سيصدمك

زوجة تمنع زوجها منها بسبب شربه الخمر.. فما حكمها.. فيديو

انتقادات وإعجاب.. أول ظهور لـ أحمد فهمى مع عائلة هنا الزاهد بعد زواجهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان