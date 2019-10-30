مصر وليبيريا وديا في برج العرب.. 7 نوفمبر

أعلن الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم ٧ نوفمبر المقبل.



وطلب الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني خوض ودية يوم ٧ نوفمبر من أجل تجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرا في سبيل الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.



ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



وقال مدير المنتخب أن مباراة ليبيريا ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية ، مشيرا إلى أن منتخب ليبيريا هو المتاح في هذه الفترة الحالية لمواجهة منتخب مصر خارج الأجندة الدولية بينما جميع المنتخبات الأخرى منشغلة بالتجهيز لخوض مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.



وسبق للمنتخب الوطني مواجهة نظيره الليبيري ٤ مرات جميعها في تصفيات كأس العالم حيث كان الفوز من نصيب المنتخب المصري مرتين بنتيجة ٢-٠ في تصفيات كأس العالم ١٩٩٠، وفوز بنتيجة ٥-٠ في تصفيات كأس العالم ١٩٩٨، وخسر منتخبنا مرتين بنفس النتيجة ١ صفر.