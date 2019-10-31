قبل فوات الأوان.. 8 علامات عن سرطان الثدى لا تتجاهليها.. أسباب صادمة للإصابة فى سن مبكرة.. وهكذا تحمى نفسك

بـ 8 علامات.. تعرفي على أعراض سرطان الثدي الخبيث

أسباب صادم للأصابة بسرطان الثدى فى سن مبكر

هكذا تحمى نفسك من الإصابة بسرطان الثدى



يعد سرطان الثدى الأكثر إصابة للنساء على مستوى العالم ووفقا للعديد من الدراسات يعد العلاج التعويضى الهرموني أحد الأسباب الشائعة للإصابة بسرطان الثدى إليك أسباب صادمه للأصابة مبكرا ودور الهرمونات فى الإصابة ومن هم أكثر عرضة



أسباب صادمه للإصابة



ووفقا لموقع هيلث تزداد فرص الإصابة بسرطان الثدى مع التقدم فى العمر والتاريخ المرضي لمشاكل الثدي وتأخر انقطاع الطمث لما بعد 55 عامًا واستخدام العلاج الهرموني بعد سن اليأس، والتعرض للإشعاع في منطقة الصدر بكثرة فى سن مبكر وقد تكون السمنة والتدخين والإكثار من الطعام غير الصحي والسهر وقلة النوم عوامل رئيسية للأصابة



يعد خلل الهرمونات فى سن مبكر سببا رئيسيا للإصابة بسرطان الثدي وخاصة هرمون الأستروجين ومن المهم للغاية التحكم فيه والحفاظ عليه في مستواه الطبيعي لأن الاستروجين المفرط يمكن أن يسبب السرطان بين النساء إليك علامات تحذيرية لخلل الهرمونات، قبل أن يتسبب فى إصابتك بالسرطان.



أعراض تحذيرية توقفى عندها



وفقا لموقع مايو كلينك تعد أبرز التغيرات التى يجب أن تتوقف هى حدوث تغيرًا في جلد الثدي أو الحلمة وظهور كتلة أو ورم في الثدي وتحت الإبط (مؤلمة أو غير مؤلمة) وإفرازات من الحلمات



- ألم في الإبطين أو الثدي مستمر دون انقطاع ولا يتغير مع الدورة الشهرية.



- احمرار جلد الثدي ، على غرار سطح برتقالي.



- ظهور طفح جلدي حول أو على واحدة من الحلمات.



- في بعض الأحيان تظهر بعض الإفرازات من الحلمة ، وربما تحتوي على الدم.



- ان تتحول حلمة الثدي لتصبح غارقة أو مقلوبة.



- تغير في حجم أو شكل الثدي.



- تقشير أو توسيع الجلد على الثدي أو الحلمة.



إذا كان مستوى هرمون الاستروجين لديك مرتفعًا ، فقد تشعر بأعراض محتملة مثل:



إن أسهل أشكال الوقاية من سرطان الثدي هي الأكل الصحي ، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وشرب كميات كثيرة من الماء.



طرق تحميك من سرطان الثدى



وتعد أبرز طرق التى تحميك من سرطان الثدى وفقا لموقع برايت سايد هى فقدان الوزن يمكن أن يقلل من خطر النساء بأكثر من النصف



ويتم علاج سرطان الثدي بعدة أشكال:



- الجراحة

عادة ما تكون الجراحة هي النوع الأول من العلاج الذي تحصل عليه السيدات ، يليه العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي ، أو في بعض الحالات العلاج الهرموني أو البيولوجي.



ويعتمد نوع الجراحة والعلاج الذي تقوم به بعد ذلك على نوع سرطان الثدي لديك، ووفقًا لما سيرشحك له الطبيب والعلاج الذي ستحصلين عليه.

- العلاج الكيميائي.

- المعالجة بالإشعاع.