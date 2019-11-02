اليوجا أبرزهم .. 3 طرق سحرية لعلاج الصداع

يعتبر الصداع من أكثر الأمراض ألمًا ويعد شعور مزعج لدى الجميع ويمكن أن يتحول يوم أي شخص الى فوضى كبيرة بسبب شعوره بالصداع، إلا أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نقوم بها لكي نتجنب الإصابة بالصداع النصفي وفقا لما جاء في موقع "web md"



- أخذ فيتامينات وبعض المكملات:-



الحرص على أخذ فيتامين ب ٦ و ١٢ لتقوية الاعصاب وأخد قرص اوميجا يوميا، وذلك لكي يحافظ على الأعصاب و فيتامين سي لأحتوائهما على مضاد قوي للاكسدة.





- اليوجا :-



العلاج باليوجا يكون فعال في بعض الاحيان، لأنه هناك العديد من الوضعيات التي يمكن ان تحسن من تدفق الدم في المخ، والعين، وتقلل التوتر.





- العلاج بالروائح الطبيعية:-



سيكون من الجيد أستخدام بعض الروائح الطبيعية التي تقلل التوتر، وتحسن المزاج، مثل: زيت اللافندر و زيت الليمون و زيت النعناع.



