زاهي حواس: الذهب في مصر كان زي التراب..فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إنه أول مصري يعمل بالتنقيب عن الآثار في وادي الملوك بالأقصر وبمساعدة فريق مصري بالكامل بعد ان كان كل العاملين بها أجانب.



وأشار زاهي حواس، خلال لقاء خاص على قناة صدى البلد، إلى أنه يسعى للكشف عن مقبرة نفرتيتي، متابعًا أن التصريح لذي ظهر في 1978 بأن توت عنخ آمون توفى محروقا في العصر الفرعوني غير حقيقي.



وأوضح زاهي حواس، أنه قام بالرد نافيًا عن هذه الاكذوبة، وشرح أن اثار تلك الحروق هي بسبب محاولة العالم "هورد كارتر" انتزاع القطع الذهبية والقناع الذهبي عن مومياء توت عنخ امون مستخدمًا أدوات مشتعلة بالنار وبالتالي أدت لاحتراق اجزاء من المومياء.



وتابع زاهي حواس، أن "في مصر الذهب كان زي التراب"، وأنه يواصل الاكتشافات وان هناك مؤشرات في وادي الملوك بوجود مقبرة اخرى لاحد الملوك.

