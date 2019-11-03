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سيارات

بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:10 م
فورد تورس 2020
فورد تورس 2020
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اشرف عطية
على الرغم من أن هذا الموديل كان مخصصا للأسواق الصينية، وتم إيقاف إنتاجه في أسواق أمريكا الشمالية، وصلت أخيرًا فورد تورس 2020 الجديدة كليًا إلى المملكة، حيث بدأ البيع والتدشين رسميًا خلال شهر أكتوبر الجاري.

فورد تورس 2020
وأصبحت فورد تورس 2020 أطول وأعرض من السابق مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن، وتأتي بتصميم مميز وطابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلًا مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.

بالمقدمة، حصلت فورد تورس 2020 على شبك سداسي مع عناصر مُطعّمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضًا كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب، في حين كانت التغييرات الأكبر بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم.

من الداخل، تأتي فورد تورس 2020 بكونسول وسطي بتصميم مميز وشاشة عرض تحتوي على العديد من الخيارات الترفيهية والتقنيات الجديدة مع مساحة مقود بتصميم جديد.

بالنسبة لمحرك فورد تورس 2020، فتأتي بمحرك 4 سلندر ايكوبوست 2000 سي سي متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات يعطي قوة 240 حصان واستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين.

سعر فورد تورس 2020
سعر فورد تورس 2020 يبدأ من 28.600 دولار.
بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية
بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية
بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية
بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية
بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية
بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية
بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية
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