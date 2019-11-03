بعد حظرها خارج الصين.. فورد تورس 2020 فيس ليفت في السعودية

فورد تورس 2020



سعر فورد تورس 2020

سعر فورد تورس 2020 يبدأ من 28.600 دولار.

على الرغم من أن هذا الموديل كان مخصصا للأسواق الصينية، وتم إيقاف إنتاجه في أسواق أمريكا الشمالية، وصلت أخيرًاالجديدة كليًا إلى المملكة، حيث بدأ البيع والتدشين رسميًا خلال شهر أكتوبر الجاري.وأصبحتأطول وأعرض من السابق مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن، وتأتي بتصميم مميز وطابع أكثر حداثة وجاذبية بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلًا مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.بالمقدمة، حصلتعلى شبك سداسي مع عناصر مُطعّمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضًا كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب، في حين كانت التغييرات الأكبر بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم.من الداخل، تأتيبكونسول وسطي بتصميم مميز وشاشة عرض تحتوي على العديد من الخيارات الترفيهية والتقنيات الجديدة مع مساحة مقود بتصميم جديد.بالنسبة لمحرك، فتأتي بمحرك 4 سلندر ايكوبوست 2000 سي سي متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات يعطي قوة 240 حصان واستهلاك الوقود يصل إلى 15.9 كيلو لكل 1 لتر من البنزين.