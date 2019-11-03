الكونفدرالية.. بيراميدز ينهي الشوط الأول متقدما على يانج أفريكانز بهدف تراوري .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز علي يانج أفريكانز بهدف وحيد، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي دور الـ32 الملحق ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 27 عن طريق إيريك تراوري بعد تسديدة قوية من عبدالله السعيد ارتدت من يد حارس افريكانز واكملها فى الشباك .



وكان بيراميدز قد فاز في لقاء الذهاب في تنزانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف ، عن طريق عبد الله السعيد و ايريك تراوري.