خبر سار لمستخدمي الواتساب

منذ فترة طويلة ويعلن تطبيق المراسلات العالمي"واتساب" عن استعدادته لإطلاق الوضع المظلم بالتطبيق ويصبح خيارًا واضحًا أمام مستخدمي هواتف الأندرويد أو هواتف "ios"، ليقطع التطبيق وقتًا طويلًا عن باقي التطبيقات الأخرى التي طبقت الوضع المظلم في فترة قصيرة.



لكن وراء هذا التأخير أسباب يمتلكها التطبيق المملوك لشركة الـ"فيسبوك"، فقد تشير أحدث نسخة من WhatsApp beta إلى أن WhatsApp يعمل على وضعين مظلمين مختلفين - مع وجود خيار ثالث، بحسب ما نشرت صحيفة" ديلي إكسبريس" البريطانية.



فالخيار الأول هو أن يستخدم تطبيق الوضع المظلم اللون الرمادي للخلفية مع استخدام jet-black لعناصر القائمة والأجزاء التفاعلية الأخرى من التطبيق.



والخيار الثاني هو عكس ذلك ، حيث يتم استخدام اللون الأسود الداكن لخلفية التطبيق ورمادي أفتح لجميع عناصر القائمة، وهذا هو المتبع على الهواتف ذات شاشات OLED - نظرًا لأن الامتداد الأكبر للظلال ذات اللون الأسود الداكن يجب أن يوفر في عمر البطارية.



أما الخيار الثالث هو استخدام اللون الأزرق الداكن الذي تم رصده في بعض الإصدارات التجريبية السابقة، بينما كانت الشركة الأم Facebook قد اختارت استخدام المظهر الأسود عندما قدمت الوضع المظلم إلى Instagram في وقت سابق من هذا الشهر.



يشتمل كل من iOS 13 و Android 10 على أوضاع داكنة على مستوى النظام ، والتي تحول جميع الأجزاء البيضاء الساطعة لواجهة المستخدم إلى درجات رمادية كئيبة وسواد رمادية اللون لتجعل التجربة أسهل على عينيك عند استخدام هاتفك الذكي في وقت متأخر من الليل - وتوفير عمر البطارية على الأجهزة المزودة بألواح OLED.

