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رياضة

أياكس أمستردام يتقدم على تشيلسي 3 - 1 في الشوط الأول بدوري الأبطال

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:04 م
اياكس امستردام
اياكس امستردام
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق أياكس أمستردام الهولندي، من تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على منافسه تشيلسي في اللقاء المقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تمكن حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام، من تسجيل الهدف الثالث في شباك تشيلسي في الدقيقة 35 من عمر المباراة عن طريق ركلة حرة من منطقة صعبة للغاية وضعها مباشرة في المرمى.

وأحرز كوينسي بروميس، لاعب أياكس أمستردام، الهدف الثاني في شباك تشيلسي في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

وسجل تامي إبراهام لاعب تشيلسي الهدف الاول لصالح اياكس امستردام عن طريق الخطأ، بعد كرة عرضية تدخل ابراهام فيها واسكنها شباك البلوز.

وفي نفس الدقيقة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق تشيلسي سددها الإيطالي جورجينيو، محرزا هدف التعادل لنادي تشيلسي.
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