ليفربول في الصدارة بفوز صعب على جينك بهدفين بدوري الأبطال

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه جينك البلجيكي بهدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الانفيلد ، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا .



الفوز رفع رصيد ليفربول الى النقطة 9 فى صدارة المجموعة الخامسة ، بينما تجمد رصيد جينك عند نقطة فى المركز الأخير من المجموعة.



ترجم ليفربول تفوقه في الدقيقة 14 بهدف عن طريق فينالدوم بعد عرضية يسارية من ميلنر ردها الدفاع لتصل إلى متوسط ميدان ليفربول الذي سدد بسهولة في الشباك البلجيكية.



وكاد شامبرلين أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد انطلاقة رائعة وعدة مراوغات للدفاع لكن تسديدته في النهاية ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ضربة ركنية لم يستفد منها أصحاب الأرض.



وكان صلاح قريبًا من التسجيل في الدقيقة 37 بعد مقابلة عرضية أرضية من الجهة اليسرى أعقبها بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.



وتعادل لاعب مازيمبي الكونغولي السابق ساماتا لفريق جينك في الدقيقة 41 بعد ركنية حولها برأسية إلى شباك الفريق الأحمر.



وسدد أوريجي كرة قوية في الدقيقة 50 لكن الحارس تعامل مع الكرة بنجاح ليحرم مهاجم ليفربول من الوصول إلى شباكه.



ونجح شامبرلين في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليسدد قذيفة أرضية بيسراه إلى الشباك في الدقيقة 53.

