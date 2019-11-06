فتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبساً برفقة والدها

غادرت الطفلة أميرة أحمد، المتهمة بقتل سائق ميكروباص شرع في اغتصابها، ديوان مركز شرطة العياط، بعد حصولها على صحة إفراج، تنفيذا لقرار محكمة الطفل بإخلاء سبيلها دون ضمان، وتسليمها لذويها.





وخرجت الطفلة أميرة أحمد، رفقة فريق دفاعها ووالدها، عائدة إلى منزلها في قرية طامية بالفيوم، وسط حالة من الفرحة من أسرتها وأقاربها الذين انتظروا عدة ساعات أمام المحكمة لحين إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، بعد مرور 4 أشهر على ارتكابها الجريمة، وحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.





وكانت تحقيقات نيابة العياط، قد كشفت عن ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل منطقة جبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة، وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.





وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعى "أميرة"، 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قتل شاب بالمنطقة الجبلية.





وأدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف، مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينًا فخطفته منه وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلًا، فانتاب الباقين الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.



