Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

المياه تعود لمجاريها.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
Huawei Mate 30
Huawei Mate 30
Advertisements
نهى حمدي
يبدو أن الجليد بين هواوي والولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ في الذوبان، بعد الخلافات العنيفة التي دبت بينهما خلال الأشهر الماضية، فقد انتشرت بعض الأنباء عن استعداد حكومة الولايات المتحدة لتخفيف الحظر المفروض على الشركة في المستقبل القريب جدًا. 

ويستعد المسؤولون الأمريكيون لرفع الحظر التجاري على Huawei ، والذي قد يكون له آثار كبيرة على مبيعات Huawei Mate 30 و Mate 30 Pro، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وحتى الآن تعاني بعض الهواتف بسبب النقص في تطبيقات Google ، بما في ذلك خرائط Google و YouTube و Gmail وغيرها، نظرًا للحظر التجاري الأمريكي ، الذي يمنع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات المدرجة في القائمة السوداء، حيث لم تتمكن Huawei من تضمين متجر Google Play على أحدث الأجهزة.

وما سبق، يعني أن مالكي Mate 30 و Mate 30 Pro لن يتمكنوا من تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية مثل Netflix و Snapchat و Facebook والمزيد على هواتفهم المحمولة. 

وتمتلك Huawei إصدارها من متجر Play Store ، والذي يُطلق عليه اسم معرض تطبيقات Huawei ، ولكن ليس لديها أي شيء التي تتمتع به Google.

ووفقًا لوزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في مقابلة مع بلومبرج ، فإن التراخيص التي تمكّن الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي من المقرر أن تصل قريبًا جدًا.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شاهد| لحظة اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي

ليفربول في الصدارة بفوز صعب على جينك بهدفين بدوري الأبطال

فتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبساً برفقة والدها

كاف يفسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية.. والشركة ترد في بيان رسمي

أهم الأخبار| 24 نوفمبر صرف رواتب العاملين بالدولة.. أمطار رعدية الخميس القادم.. نوة المكنسة في 7 معلومات

مصر تزدهر.. الجارالله: قرار اقتصادي قوى خلال أيام..وهؤلاء هم المتضررون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة نجاة مواطن سعودي من حادث على طريق سريع

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور