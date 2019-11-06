المياه تعود لمجاريها.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا

يبدو أن الجليد بين هواوي والولايات المتحدة الأمريكية قد بدأ في الذوبان، بعد الخلافات العنيفة التي دبت بينهما خلال الأشهر الماضية، فقد انتشرت بعض الأنباء عن استعداد حكومة الولايات المتحدة لتخفيف الحظر المفروض على الشركة في المستقبل القريب جدًا.





ويستعد المسؤولون الأمريكيون لرفع الحظر التجاري على Huawei ، والذي قد يكون له آثار كبيرة على مبيعات Huawei Mate 30 و Mate 30 Pro، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وحتى الآن تعاني بعض الهواتف بسبب النقص في تطبيقات Google ، بما في ذلك خرائط Google و YouTube و Gmail وغيرها، نظرًا للحظر التجاري الأمريكي ، الذي يمنع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات المدرجة في القائمة السوداء، حيث لم تتمكن Huawei من تضمين متجر Google Play على أحدث الأجهزة.





وما سبق، يعني أن مالكي Mate 30 و Mate 30 Pro لن يتمكنوا من تنزيل تطبيقات الجهات الخارجية مثل Netflix و Snapchat و Facebook والمزيد على هواتفهم المحمولة.





وتمتلك Huawei إصدارها من متجر Play Store ، والذي يُطلق عليه اسم معرض تطبيقات Huawei ، ولكن ليس لديها أي شيء التي تتمتع به Google.



