ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء الموافق 6 - 11 - 2019، العديد من المواجهات، أبرزها دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 على النحو التالي:



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا:



تشهد الساعة السابعة مساءً إقامة مواجهتان وهما:



بايرن ميونيخ الألماني X أوليمبياكوس اليوناني - beIN SPORTS HD 5



لوكوموتيف موسكو الروسي X يوفنتوس الإيطالي - beIN SPORTS HD



بينما تقام في العاشرة مساءً المباريات التالية:



باريس سان جيرمان الفرنسي X كلوب بروج البلجيكي - beIN SPORTS HD 3



ريال مدريد الإسباني X جالطة سراي التركي - beIN SPORTS HD 1



النجم الأحمر الصربي X توتنهام هوتسبير الإنجليزي - beIN SPORTS HD 4



باير ليفركوزن الألماني X أتلتيكو مدريد الإسباني - beIN SPORTS HD 5



أتلانتا الإيطالي X مانشستر سيتي الإنجليزي - beIN SPORTS HD 2



دينامو زغرب الكرواتي X شاختار دونيتسك الأوكراني



الدوري الأوروبي:



فيتوريا جيماريش البرتغالي X آرسنال الإنجليزي - 05:50 مساءً



كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):



إف سي نواذيبو الموريتاني X الشرطة العراقي - 07:00 مساءً - أبو ظبي الرياضية



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):



الرائد X التعاون - 05:00 مساءً -



النصر X الفيصلي - 06:55 مساءً -