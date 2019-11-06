ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء الموافق 6 - 11 - 2019، العديد من المواجهات، أبرزها دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 على النحو التالي:
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا:
تشهد الساعة السابعة مساءً إقامة مواجهتان وهما:
بايرن ميونيخ الألماني X أوليمبياكوس اليوناني - beIN SPORTS HD 5
لوكوموتيف موسكو الروسي X يوفنتوس الإيطالي - beIN SPORTS HD
بينما تقام في العاشرة مساءً المباريات التالية:
باريس سان جيرمان الفرنسي X كلوب بروج البلجيكي - beIN SPORTS HD 3
ريال مدريد الإسباني X جالطة سراي التركي - beIN SPORTS HD 1
النجم الأحمر الصربي X توتنهام هوتسبير الإنجليزي - beIN SPORTS HD 4
باير ليفركوزن الألماني X أتلتيكو مدريد الإسباني - beIN SPORTS HD 5
أتلانتا الإيطالي X مانشستر سيتي الإنجليزي - beIN SPORTS HD 2
دينامو زغرب الكرواتي X شاختار دونيتسك الأوكراني
الدوري الأوروبي:
فيتوريا جيماريش البرتغالي X آرسنال الإنجليزي - 05:50 مساءً
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
إف سي نواذيبو الموريتاني X الشرطة العراقي - 07:00 مساءً - أبو ظبي الرياضية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
الرائد X التعاون - 05:00 مساءً -
النصر X الفيصلي - 06:55 مساءً -
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 على النحو التالي:
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا:
تشهد الساعة السابعة مساءً إقامة مواجهتان وهما:
بايرن ميونيخ الألماني X أوليمبياكوس اليوناني - beIN SPORTS HD 5
لوكوموتيف موسكو الروسي X يوفنتوس الإيطالي - beIN SPORTS HD
بينما تقام في العاشرة مساءً المباريات التالية:
باريس سان جيرمان الفرنسي X كلوب بروج البلجيكي - beIN SPORTS HD 3
ريال مدريد الإسباني X جالطة سراي التركي - beIN SPORTS HD 1
النجم الأحمر الصربي X توتنهام هوتسبير الإنجليزي - beIN SPORTS HD 4
باير ليفركوزن الألماني X أتلتيكو مدريد الإسباني - beIN SPORTS HD 5
أتلانتا الإيطالي X مانشستر سيتي الإنجليزي - beIN SPORTS HD 2
دينامو زغرب الكرواتي X شاختار دونيتسك الأوكراني
الدوري الأوروبي:
فيتوريا جيماريش البرتغالي X آرسنال الإنجليزي - 05:50 مساءً
كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
إف سي نواذيبو الموريتاني X الشرطة العراقي - 07:00 مساءً - أبو ظبي الرياضية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
الرائد X التعاون - 05:00 مساءً -
النصر X الفيصلي - 06:55 مساءً -