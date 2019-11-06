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رياضة

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الأربعاء الموافق 6 - 11 - 2019، العديد من المواجهات، أبرزها دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا:

تشهد الساعة السابعة مساءً إقامة مواجهتان وهما:

بايرن ميونيخ الألماني X أوليمبياكوس اليوناني - beIN SPORTS HD 5

لوكوموتيف موسكو الروسي X يوفنتوس الإيطالي - beIN SPORTS HD

بينما تقام في العاشرة مساءً المباريات التالية:

باريس سان جيرمان الفرنسي X كلوب بروج البلجيكي - beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد الإسباني X جالطة سراي التركي - beIN SPORTS HD 1

النجم الأحمر الصربي X توتنهام هوتسبير الإنجليزي - beIN SPORTS HD 4

باير ليفركوزن الألماني X أتلتيكو مدريد الإسباني - beIN SPORTS HD 5

أتلانتا الإيطالي X مانشستر سيتي الإنجليزي - beIN SPORTS HD 2

دينامو زغرب الكرواتي X شاختار دونيتسك الأوكراني

الدوري الأوروبي:

فيتوريا جيماريش البرتغالي X آرسنال الإنجليزي - 05:50 مساءً

كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):

إف سي نواذيبو الموريتاني X الشرطة العراقي - 07:00 مساءً - أبو ظبي الرياضية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):

الرائد X التعاون - 05:00 مساءً -

النصر X الفيصلي - 06:55 مساءً -
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