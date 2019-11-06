لن تشعر بالوحدة بعد الآن.. Friended منصة اجتماعية جديدة تنافس فيسبوك

أطلق أمس، تطبيقًا جديدًا للتواصل الاجتماعي يدعي Friended، في محاولة لمنافسة التطبيقات الاجتماعية الأخرى في سوق تهيمن عليه فيسبوك وخدمات أخرى مثل TikTok، محاولًا التمييز عنهم مستخدمًا استراتيجية مختلفة للتواصل على الإنترنت.



وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، أطلق Dan Kurani، الرئيس التنفيذي ومؤسس خدمة Tumb، تطبيقه الجديد Friended، يتيح لمستخدميه التواصل مع المجتمع حول ما يفكرون أو يشعورن به، ليرد مستخدمو الخدمة الآخرون على تلك المنشورات بشكل خاص، مقدمين أفكارهم، وحكايتاتهم ونصائحهم.



ويمكن لأي شخص على الخدمة التعليق على المنشورات، وعلى غرار خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، يمكن للناشر الأصلي، والمعلق الإعجاب بالتعليقات، ولكن المختلف هنا أن المحادثات تتحول إلى خاصة وفردية لحظة الرد على أي منشور، أي أن الردود على التعليق الأول بين الناشر الأصلي والمعلق تتحول إلى خاصة ولا يمكن للآخرين رؤيتها.



والهدف من التطبيق هي اعطاء الناس فرصة لتبادل الشعور الذي يشعرون به حقا في أوقات الضعف، تحت شعار "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالوحدة بعد الآن".



وقال كوراني: "أصبح الناس الآن يشعرون بالوحدة أكثر من الماضي"، وأضاف: "جزء من اللوم هو خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي التي تركز على الإعلانات، ومن الصعب أن تكون صريحًا وتشارك مشاعرك بسبب الضغط الناجم عن السعي إلى الكمال".



ولأن تطبيق فرندد يركز على مفهوم الصداقة، فإن الشركة قللت من اعتمادها على الإعلانات، ويمكن للمستخدمين الاشتراك المجاني لنشر المحادثات كل 8 ساعات، أما في المستوى المميز الذي يكلف 4.99 دولار أسبوعيًا، يسمح للمستخدمين بالنشر بشكل متكرر كما يريدون، ويشمل عدد قليل من الميزات الأخري مثل القدرة على الدردشة مع الناس القريبين جغرافيًا من المستخدم.