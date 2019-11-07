بعد وفاة هيثم أحمد زكي..مشروع قانون يجرم تناول المنشطات بصالات الجيم

يبدو أن وفاة الفنان الشباب هيثم أحمد زكى بدأت تدق ناقوس خطر بشأن انتشار تداول المكملات الغذائية فى صالات الجيم ، والتى لها أضرار خطيرة على صحة الإنسان ، تؤدى به إلى الوفاة ، وفى محاولة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة بين الشباب كان للبرلمان رأى فيها.



كشف المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن أنه سيعيد تقديم مشروع قانون لتجريم المنشطات الرياضية خلال دور الإنعقاد الحالى ، والذى سبق وان قدمه للبرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع ولم يتم مناقشته ، مشيرا إلى أن هناك مكملات غذائية تحتوى على هرمونات وتباع فى صالات الجيم الرياضية على مستوى محافظات مصر.



وأكد عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المكملات الغذائية غير خاضعة للقانون ، بالإضافة إلى أنها غير معتمدة أيضا من هيئة سلامة الغذاء الأمريكية ، مما يدل على أنها ظاهرة خطيرة جدا تهدد شبابنا فى مجتمعنا المصرى ، مطالبا بضرورة تنقية الوسط الرياضى من هذه المنشطات الخطيرة.



وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى ان هذه المكملات الغذائية تعتبر هرمونات وتباع كـ"حبوب" فى صالات الجيم الرياضية" وممنوعة ولا تبني العضلات وتضاف إليها مواد بودرة السيراميك.



وكشف عن أن هذه الهرمونات تؤدى للسرطان وتتسبب فى أمراض الفشل الكلوى وسرطان الكبد والضعف الجنسى والاكتئاب الذى يؤدى إلى الانتحار، مشيرا إلى أن هذه الهرمونات والتى تستخدم كمكملات غذائية أصبحت تجارة رائدة فى صالات الجيم الرياضية.



وأشار إلى انه يعد مشروع قانون لكى يمنع تداول هذه المنشطات الرياضية التى تباع فى صالات الجيم الرياضى ، على أساس أنها مكملات غذائية ويجرمها.



واختتم بأنه سيطالب فى مشروع القانون أن تصل العقوبة ضد كل يتعاطى هذه المنشطات الرياضية ومن يروج لها إلى الحبس من 3 سنوات الى 15 سنة.



يأتي ذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث تم العثور على مكملات غذائية تناولها الفنان أثناء التمرين.



وأسفرت المعاينة التي أجرتها النيابة، عن وجود "مكمل غذائي"، كان يتناوله الفنان بسبب ذهابه إلى "الجيم"، ورجحت التحريات والتحقيقات أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص"، هو تناول تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، وهو ما سبب له حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.



وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية وقام بشراء كمية من الأدوية.



وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، مؤكدا "كانت طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية"، وأنه يؤيد الرواية المتعلقة بأن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت نتيجة تناول العقاقير ومقويات العضلات.



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر قناة "العربية"، أن الفنان الراحل أصيب بالإعياء والإرهاق بسبب التمارين وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه خلال فترة تواجده في الجيم.



ونوه نقيب المهن التمثيلية إلى أن الشباب في سن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي اعتادوا تناول العقاقير والمقويات المرتبطة بالرياضة وخاصة بالجيم، مؤكدا أن هناك العديد من الأشخاص أصيبوا بهبوط في الدورة الدموية بسبب مقويات العضلات.



وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي شخص من عائلة الفنان هيثم أحمد زكي وقت استلام الجثمان، موضحًا أن شقيقه من والدته لم يتمكن من التواجد لاستلام الجثمان بسبب تواجده في العاصمة البريطانية لندن مع والده رجل.

