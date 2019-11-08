عاش هنا يوثق تحول كارم محمود من ترزى لـ نجم فى سماء الطرب.. وكواليس دخوله الإذاعة بالواسطة وعمله كمقرئ وعلاقته بنزع السلاح النووي

فى محافظة القاهرة وتحديدًا في 18 شارع أباظة مصر الجديدة القاهرة، عاش المطرب الراحل كارم محمود، الذى وثق جهاز التنسيق الحضارى منزله، من خلال وضع لافتة على باب العقار، توضح تاريخ الميلاد: 16 /03 /1922، وتاريخ الوفاة: 15 /01 /1995.



يأتى ذلك في إطار مواصلة مشروع "عاش هنا"، أحد أهم المشروعات التي يشرف عليها جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، جهوده في توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.



ولد كام محمود في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، كان والده يعمل في التجارة، وأثناء التحاقه بالمدرسة الابتدائية عمل كارم محمود في محل رفا "ترزى". ويقال إنه قد نقل حلاوة الصوت عن والده الشيخ أبو ريا قارئ القرآن.



بدأ كارم حياته، كقارئ للقرآن الكريم فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ثم فنانا بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية.



ذهب كارم محمود في عام 1938 للقاهرة ليلتحق طالبا بالفرع المدرسي بمعهد الموسيقى العربية وحصل على الدبلوم عام 1944، وكان يرعاه فنيا آنذاك مصطفى بيك رضا رئيس المعهد ومستشار الإذاعة المصرية. وبناء على توصية المستشار رضا التحق بفرقة الأنغام الذهبية واشترك في تسجيل الأغاني الوطنية، ثم سجل أغنية محلاها الدنيا مع حياة محمد وهبي، حيث منحته الإذاعة فرصة الغناء منفردًا والتلحين أيضًا، وأسندت له مهمة الغناء فى عدد من البرامج الشهيرة ، لتتوالى عليه العروض بعد ذلك.



انضم إلى فرقة الأنغام الذهبية واشترك في تسجيل العديد من الأغاني الوطنية، كما تدرب على غناء التراث على يد معلمه محمد حسن الشجاعي رئيس قسم الموسيقى والغناء، أسندت إليه الإذاعة البطولة الغنائية لأكثر البرامج الإذاعية شهرة في ذلك الوقت، وتم اختياره لبطولة العديد من الأوبريتات مثل أوبريت العشرة الطيبة لـ سيد درويش من تأليف محمد تيمور، وأوبريت "ليلة من ألف ليلة" لبيرم التونسي وأحمد صدقي.



كارم محمود الفنان العظيم الذي رحل عن عالمنا عام 1995 كان في حياته الشخصية إنسان ملتزم أبعد عائلته تمامًا عن الوسط الفني وأصر على التركيز على تربية طفليه، صبي وبنت، أحسن تربية ويعلمهم أحسن تعليم ليقدم إلى مصر إلى جانب فنه الراقي أحد الوجوه المُشرقة في الخارجية المصرية وهو الدكتور محمود كارم محمود.



محمود كارم محمود درس في مدرسة انجليزية في مصر الجديدة ثم في الجامعة الأمريكية في القاهرة حيث تخرج عام 1971 من كلية العلوم السياسية ليسافر في وقت لاحق إلى الولايات المتحدة ويحصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة وأخرى في الدراسات الدولية من جامعة جنوب كارولاينا في كولومبيا.



الدكتور السفير محمود كارم محمود شغل العديد من المناصب في الخارجية المصرية وكان مؤسسًا ومسؤولًا عن ملف نزع السلاح النووي في الخارجية المصرية وشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أن كان سفيرًا لمصر في طوكيو وبروكسل على التوالي. محمود كارم محمود هو أحد الوجوه المُشرفة في الخارجية المصرية.



من أعماله الغنائية: "أمانة عليك يا ليل طول- والنبى يا جميـــل حوش عنى هواك - على شــط بحر الهـــوى- سمرة يا سمرة - عنابى عنابي- حوش عنى هواك - يا حلو ناديلى- داره قصاد دارى- أمجاد ياعرب- إيدك في إيدى- يافايتني ف حيرة - يا ابو العيون السود - عرف الشوق يوصلي.



شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" للمخرج نيازي مصطفى، ومن أفلامه أيضًا: شادية الوادي - ورد شاه - نص الليل - عينى بترف - معلش يا زهر - جزيرة الأحلام - ليلة غرام - فايق ورايق - خبر أبيض - نور عيونى.



يشار إلى أن مشروع "عاش هنا" يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويستعان خلاله بالمُهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها.