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رياضة

إبراهيم فايق يعلن عودته إلى الشاشة | تعرف على القناة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:28 م
إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
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عمرو الحلواني
أعلن الإعلامى إبراهيم فايق ظهوره غدا " الجمعة " عبر قناة تايم سبورت وتقديم الاستديو التحليلى لمباراة مصر ومالى المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثامنة مساء فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال إبراهيم فايق عبر موقعه الرسمي فيسبوك: "‏اتشرف بظهوري الأول في تمام الساعة ٥ على شاشة تايم سبورت على (البث الأرضي) يوم الجمعة في الاستوديو التحليلي للمباراة الافتتاحية بين مصر ومالي في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة".

وكان إبراهيم فايق أعلن رحيله عن قناة النهار قبل عدة أسابيع بعد انتهاء العقد المبرم بينهما.
إبراهيم فايق يعلن عودته إلى الشاشة | تعرف على القناة
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