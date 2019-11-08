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رياضة

إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
ابرهيم فايق
ابرهيم فايق
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سيد احمد
نشر الإعلامى إبراهيم فايق منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " يعلن فيه أنه سيظهر اليوم الجمعة، على شاشة قناة تايم سبورت في تمام الخامسة مساء.

وكتب فايق " أتشرف بظهوري الأول في تمام الساعة الخامسة على شاشة تايم سبورت على البث الأرضي يوم الجمعة في الاستوديو التحليلي للمباراة الافتتاحية بين مصر ومالي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا".

يخوض منتخب مصر الأوليمبى فى السابعة مساء اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 مباراة غاية فى الأهمية أمام مالى، فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. 

يدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب مباراة اليوم، وهو يحمل على عاتقه آمال وطموحات ما يزيد على الـ100 مليون مشجع مصرى، يحلمون بالوصول لمنصة التتويج وتعويض إخفاق منتخب الكبار فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين، وودعها الفراعنة من دور الـ16 أمام جنوب افريقيا إثر الهزيمة بهدف نظيف.
إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا
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