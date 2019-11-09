خرجا لشراء مستلزمات الفرح فصدمهما لودر.. مصرع فتاة وإصابة خطيبها بالدقهلية

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربيني مأمور مركز طلخا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ولودر على طريق شرنقاش - طلخا.





وبسؤال شهود العيان تبين أنهما كانا قد عقدا قرانهما منذ أيام وكانا يستعدان لحفل زفافهما، وخلال خروجهما لشراء بعض مستلزماتهما مستقلين دراجة بخارية اصطدم بهما لودر فدهسهما، مما أسفر عن مصرع الفتاة في الحال وإصابة خطيبها بإصابات خطيرة.





لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب خطيبها أثر تصادم لودر بدراجة بخارية كانا يستقلانها على طريق قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بالدقهلية.وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى غالية جمال يوسف ٢٠ عاما ومقيمة قرية شرنقاش التابعة للمركز، وإصابة خطيبها ويدعى محمود جمعة ٢٣ عاما، ومقيم بقرية بطرة التابعة للمركز بإصابات خطيرة.وتم نقل جثة المجني عليها لمشرحة مستشفى الطوارئ، تحت تصرفات النيابة العامة، ونقل خطيبها للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.