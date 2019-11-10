هيبقى نصيبى حلالى ومقدرش أعيش من غيره.. آخر كلمات عروس قرية شرنقاش بـ الدقهلية قبل وفاتها

فرحى قرب خلاص انكتب كتابى أنا وحبيبى خلاص هيبقى نصيبى وحلالى ومقدرش أعيش ثانية وواحدة من غيرك أنت اللي طلعت بيه من الدنيا .. أنا عمرى في حياتي ما قابلت ولا هقابل حد زيك عشان أنت مش زي حد ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك أبدا لأن والله ما هقدر أعيش من غيرك .. كانت آخر كلمات كتبتها الفتاة المجنى عليها غالية عروس الدقهلية التى لقيت مصرعها بعد ساعات من كتب كتابها على خطيبها محمود جمعة الذى أصيب أثر تصادم لودر بهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية.



كانت العروس المجنى عليها تحلم باليوم الذى تنهى فيه دراستها وتحصل على الدبلوم لتحقق حلمها وتزف محمود .. الحديث عن حبهما لا ينتهى أهل القرية يبكون بحسرة عليهما حيث عقد القران منذ عدة ساعات قبل الحادث الأليم وشيع أهالى شرنقاش جثمان عروس الجنة وسط جنازة شعبية كبرى امتزجت فبها الدموع والبكاء على غالية الغالية.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد جهاد الشربيني مأمور مركز طلخا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية ولودر على طريق شرنقاش - طلخا.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس المباحث لمكان البلاغ بالفحص تبين مصرع فتاة تدعى غالية جمال يوسف ٢٠ عاما ومقيمة قرية شرنقاش التابعة للمركز، وإصابة خطيبها ويدعى محمود جمعة ٢٣ عاما، للمركز بإصابات خطيرة وحرر محضر بالواقعة.

