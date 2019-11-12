بعد ظهور صوره فى تايمز سكوير .. ماذا قال عمرو دياب؟

خطف ظهور صور للنجم الكبير عمرو دياب فى مدينة نيويورك وسائل التواصل الإجتماعى، حيث تظهر Spotify استمرارية اهتمامه الكبير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق لوحة إعلانات كبيرة في ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك، التي تعدّ إحدى المعالم السياحية الشهيرة في المدينة.



وتعليقًا على التزام تطبيق الموسيقى العالمي بدعم المواهب الإقليمية والموسيقى العربية، قال كلاوديوس بولر، المدير العام لـSpotify الشرق الأوسط وأفريقيا: "نعتبر إيصال الفنانين إلى العالمية وموسيقى الفنانين إلى العالم جزء أساسي من رؤية Spotify. وشهدنا تفاني عمرو دياب بالموسيقى العربية لما يقرب أربعة عقود متتالية ونمو قاعدة معجبيه وتوسعها إلى جميع أنحاء العالم، لذلك نحتفل اليوم بإنجازات دياب ونفخر برؤيته متألقًا على المنصة العالمية".



تابع عشاق دياب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسيرته الممتدة على مدى عقود، وهو ليس غريبًا على الولايات المتحدة، فانشغل الفنان الأسطوري في غناء ألحان منطقة المتوسط في جميع أنحاء العالم ولديه قاعدة استماع ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبحت الدولة الأولى بنسبة بث أغانيه على Spotify وتليها السويد وألمانيا.



وقال عمرو دياب : "الموسيقى هي لغة نعبر فيها عن المشاعر، وليست فقط مجرد كلمات. أنا فخور جدًا لقدرتي على التأثير بالمستمعين في كافة أنحاء العالم عبر الموسيقى التي أقدمها. أتاح Spotify للعديد من الفنانين التواصل مع معجبيهم وتخطي الحدود الجغرافية وأنا سعيد بذلك". -عمرو دياب



كما تظهر شعبية دياب العالمية في أحدث حملة تسويقية لـSpotify تضمنت سلسلة من مقاطع الفيديو الممتعة التي تم تصويرها في أماكن مختلفة حول العالم، ظهر فيها أشخاص من غير العرب وهم يحاولون الغناء مع خلفية أغاني الهضبة الحديثة والأيقونية.



