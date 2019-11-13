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فن

محمد حماقي يتعرض للضرب بسبب عادل إمام .. تفاصيل وفيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:16 م
محمد حماقى
محمد حماقى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد حماقي عن كواليس شخصية وتحديدا حياته العاطفية لأول مرة يتحدث عنها وذلك خلال برنامج "ذا فويس" والذي يشارك فيه مع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة.

وقال محمد حماقى إن أول قصة حب كانت في المرحلة الابتدائية، حيث كان يحب فتاةً في المدرسة وحاول بكل الطرق أن يلفت نظرها ولكنها لم تُعره انتباهًا، وهو الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة".

وأضاف محمد حماقي أنه اتفق مع زميل له يجيد ممارسة رياضة الجودو على أن يتحداه أمامها، ولكن كانت النتيجة أن تعرض إلى الضرب المبرح من جانب زميله أثناء ممارسته هذه الرياضة التي لا يجيدها.

وأوضح محمد حماقي أن هذه الفتاة أشفقت عليه بعد ذلك وذهبت للتحدث معه.
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