علاقة مصر والإمارات.. النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي





وفيما يلي يرصد "صدى البلد" العلاقة بين مصر والإمارات في مجال النفط، وكيف قدم أبناء الشيخ زايد الدعم لمصر في ذلك الملف الحيوي، وذلك خلال أكبر حربين خاضتهما مصر خلال النصف قرن الأخير، حرب أكتوبر والحرب ضد الإرهاب عقب ثورة يناير 2011.



- دعم الإمارات لمصر في حرب 1973 بمعركة البترول



من ينسى المقولة الشهيرة للشيخ زايد آنذاك أن "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي"، والتي قيلت وكانت إيذانا بفتح معركة البترول الشهيرة التي خاضتها دول الخليج وقتها، والتي جسدت الإمارات فيها أبرز مواقف الداعم لمصر في حرب 1973 والفترة التي سبقتها، إلا أن البعض يجهل الجهود التي بذلتها الإمارات خلال فترة الحرب، بقطع المد البترولي الإماراتي للولايات المتحدة الأمريكية.



ويعد الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من أول زعماء العرب الذين وجهوا بضرورة الوقوف إلى جانب مصر في معركتها المصيرية ضد إسرائيل، مؤكدا حينها أن المعركة هي معركة الوجود العربي كله ومعركة أجيال كثيرة قادمة علينا أن نورثها العزة والكرامة.



- دعم الإمارات لمصر في حربها ضد الإرهاب عقب ثورة يناير



وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، شهدت مصر أزمة في مواجهة الإرهاب، وبالتوازي أيضا العديد من الأزمات الاقتصادية، تمثلت في انقطاع دائم بالكهرباء بسبب الطاقة، وأيضا مديونية كبيرة للشركاء بقطاع البترول، ناهيك عن استيراد للمنتجات البترولية بحوالي 15 مليار دولار سنويا لتلبية إحتياجات السوق.



وفي ملمح آخر من ملامح الحب بين البلدين، كانت الإمارات الشقيقة من أوائل الدول التي قدمت مساعدات لمصر في تلك الحقبة السيئة، سواء عن طريق دعم بلا مقابل من الاحتياجات البترولية في شكل منح لا ترد، أو توريد منتجات تسدد قيمته مصر ولكن بتسهيلات كبرى.



وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول آنذاك، إن دعم الإمارات لمصر خلال النصف الأخير من عام 2014 كان عن طريق مدها بمنتجات المازوت والسولار بقيمة بلغت المليار دولار، بجانب الاتفاق مع دولة الإمارات على التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.



- الرئيس السيسي يزور الإمارات



توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





من قديم الأزل وحتى اليوم، والعلاقات الأخوية بين الشقيقتين مصر والإمارات راسخة، ولم يقتصر ذلك على بعض المجالات وإنما في كل شيء ..