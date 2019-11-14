أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير التشيز كيك

أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك التجديد فى أطباق الحلويات التى تقدمينها لهم، إليك طريقة تحضير حلوى التشيز كيك:





حلوى التشيز كيك للشيف إلهام فتحي

150 جرام زبدة





- مدة التحضير: 20 دقيقة – و6 ساعات تبريد.مقادير طريقة عمل التشيز كيك البارد:أولًا: طبقة البسكويت:250 جرام بسكويتمقادير طبقة التشيز كيك:500 جرام كريمة مخفوقة12 قطعة جبن كيريحليب مكثف محلى2 ملعقة صغيرة فانيلياجلي برتقالجلي ليمون3 ملاعق صغيرة سكرعلبة مربيطريقة تحضير التشيز كيك البارد بدون جلاتين:- في الخلاط اضربي البسكويت والزبدة حتى يتجانسوا.-في الصينية قومي بفرد البسكويت ثم ادخليه الثلاجة.- في الخلاط ضعى مقادير الجبنة حتى تمتزج جيدًا وصبي الخليط وافرديه جيدًا وضعيه فى الثلاجة اخرجيه من الثلاجة وضعى المربى فوق الوجه.