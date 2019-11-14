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مرأة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير التشيز كيك

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
التشيز كيك
التشيز كيك
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لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك التجديد فى أطباق الحلويات التى تقدمينها لهم، إليك طريقة تحضير حلوى التشيز كيك:

حلوى التشيز كيك للشيف إلهام فتحي

- مدة التحضير: 20 دقيقة – و6 ساعات تبريد.

مقادير طريقة عمل التشيز كيك البارد:
أولًا: طبقة البسكويت:
250 جرام بسكويت
150 جرام زبدة

مقادير طبقة التشيز كيك:
500 جرام كريمة مخفوقة
12 قطعة جبن كيري
حليب مكثف محلى
2 ملعقة صغيرة فانيليا
جلي برتقال
جلي ليمون
3 ملاعق صغيرة سكر
علبة مربي

طريقة تحضير التشيز كيك البارد بدون جلاتين:

- في الخلاط اضربي البسكويت والزبدة حتى يتجانسوا.
-في الصينية قومي بفرد البسكويت ثم ادخليه الثلاجة.
- في الخلاط ضعى مقادير الجبنة حتى تمتزج جيدًا وصبي الخليط وافرديه جيدًا وضعيه فى الثلاجة اخرجيه من الثلاجة وضعى المربى فوق الوجه.
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