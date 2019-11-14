أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير التشيز كيك

أطفالك يعشقون تناول الحلويات يمكنك التجديد فى أطباق الحلويات التى تقدمينها لهم، إليك طريقة تحضير حلوى التشيز كيك:
حلوى التشيز كيك للشيف إلهام فتحي
- مدة التحضير: 20 دقيقة – و6 ساعات تبريد.
مقادير طريقة عمل التشيز كيك البارد:
أولًا: طبقة البسكويت:
250 جرام بسكويت
150 جرام زبدة
مقادير طبقة التشيز كيك:
500 جرام كريمة مخفوقة
12 قطعة جبن كيري
حليب مكثف محلى
2 ملعقة صغيرة فانيليا
جلي برتقال
جلي ليمون
3 ملاعق صغيرة سكر
علبة مربي
طريقة تحضير التشيز كيك البارد بدون جلاتين:
- في الخلاط اضربي البسكويت والزبدة حتى يتجانسوا.
-في الصينية قومي بفرد البسكويت ثم ادخليه الثلاجة.
- في الخلاط ضعى مقادير الجبنة حتى تمتزج جيدًا وصبي الخليط وافرديه جيدًا وضعيه فى الثلاجة اخرجيه من الثلاجة وضعى المربى فوق الوجه.